«آل الشيخ»: يكشف تغيرات منتظرة في كرة القدم

11 مايو 2020 - 12:22 م

توقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تغيرات منتظر حدوثها الفترة المقبلة في كرة القدم، بعد انتهاء أزمة كورونا.

وكتب «آل الشيخ» عبر «فيس بوك»: "أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيراً بعد الكورونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني".

وواصل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: "سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف".

وأضاف: "أسعار اللاعبين ستقل، والرعايات ستقل، ودخل الملاعب سيتأثر، والنقل التلفزيوني أيضًا، أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم".

واختتم تركي آل الشيخ حديثه في ذلك الشأن مطمئنًا جماهير ناديه في دوري الدرجة الثانية الإسباني قائلًا: "هذا الكلام لايشمل نادي ألميريا إن شاء الله".