» ضبط 3 أطنان مخدرات واعتقال المهربين

11 مايو 2020 - 12:03 م

تمكنت الشرطة المغربية من ضبط 3 أطنان و 500 كيلو جرام من صمغ القنب الهندي كانت مخبأة في شاحنة نقل بضائع قادمة من شمال المغرب كما اعتقلت 2 من المهربين .

وأضاف بيان المديرية العامة للأمن الوطني في البيان الذي نشرته"سكاي نيوز" أنه تم توقيف الشاحنة في أحدي ضواحي الدار البيضاء وبتفتيشها تم العثور علي 106 رزم بلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان و 500 كيلو من المخدرات المعبأة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتجات العلفية كما تم توقيف سائق الشحنة ومرافقه وهما من ذوي السوابق في تهريب المخدرات.

يذكر أن هذه العملية جاءت بعد أسبوع من ضبط 7 طن و 200 كيلو جرام من صمغ القنب الهندي في شاحنة في الدار البيضاء ، كانت معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.