اجتماع مهم لأندية الدورى الإنجليزي

11 مايو 2020 - 11:44 ص

تعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اجتماعا عبر "فيديو كونفرانس"، لمناقشة الحلول المقترحة لإعادة الدورى مرة أخرى بعد توقفه خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو": "قد يُطلب من الأندية الموافقة على جوانب أخرى من خطط مشروع إعادة بدء الموسم والتي تأمل في عودة المباريات الشهر المقبل ولكن خلف أبواب مغلقة .

وأضافت الصحيفة الإنجليزية: "ولكن ليس من المتوقع أن يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة بشأن هذه المسألة أو تاريخ العودة إلى التدريب أو الاختبارات الطبية التي يمكن استخدامها في حالة عودة الدوري الممتاز".