  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد: "بعد ساعة محدش يخرج"

أديب

نجل"أديب" يجبره على التبرع بـ250 ألف جنيه

ارشيف

اجتماع مهم لأندية الدورى الإنجليزي

إلهامي عجينة عضو مجلس النواب

"لن أعتذر".. تفاصيل جديدة بواقعة اقتحام "عجينة" لمستشفى شربين

البنك الأهلي: تعويم الجنيه التجربة الأولى في تاريخ السوق

تحذير عاجل من البنك الأهلي: هذه المنشورات لا تخصنا

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

السعودية.. الملك سلمان يأمر بصرف 1.8 مليار ريال لهؤلاء

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مع علاقة سيدنا جبريل.. رسالة عاجلة من الجندي للمسئولين

علي جمعة

جمعة: لهذا السبب لم يقتل فرعون موسى مع السحرة

سفينة حربية أمريكية تقل 550 من قوات المارينزتصل مياه الخليج

مقتل 19 بحارا في مياه الخليج بنيران صديقة

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف حقيقة فرض حظر شامل لمواجهة كورونا

الأرصاد: "بعد ساعة محدش يخرج"

الحياة السياسية

الطقس
الطقس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ممنوع تسكين غرف الفنادق إلا بعد المغادرة بـ 48 ساعة

#

معلومات تهمك بطقس اليوم ..والأرصاد: محدش يخرج

#

مؤثر.. وفاة زوجين بفارق 24 ساعة بعد إصابتهما بـ كورونا

#

وسيم يوسف يخرج عن صمته بعد غياب 55 يومًا بمفاجئة

الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

إيمان شاكر



كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، قائلة: "الحرارة اليوم تصل إلى 32 خلال الفترة بين الظهر والعصر،في الفترة دي يفضل تجنب أشعة الشمس المباشرة، خصوصا أننا صايمين، ومش عايزين حد يصاب بضربة شمس".

وحذرت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"،  والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، من موجة حارة تشهدها البلاد بداية من اليوم،حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات.

وأضافت شاكر، بأنّ الموجه تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، معقبة:"هتوصل درجة الحرارة العظمى يوم السبت اللي جاي لـ38 درجة مؤية".

وأشارت إلي أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق المتفرقه من البلاد، وفرص لتساقط الأمطار بداية من الخميس المقبل، على مناطق جنوب البلاد وشمال الصعيد، معقبة : "هتكون رعدية في بعض المناطق".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط 3 أطنان مخدرات واعتقال المهربين
» مفاجأة رئيس "فيفا" مهدد بالسجن
» البرلمان يحدد موازنة التعليم والصحة طبقا للمالية
» "رعشة شفايفك".. تضع فنانة شهيرة في مأزق
» الكويت ترفع سعر الخام المصدر لآسيا
» فنان شهير :"أنا مش إخوان وتعلمت في مدرسة رهبان"
» ضربة موجعة لـ"جوميز" بالإسماعيلى
» خلال شهرين.. "المالية": 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات الخدمية
» 20 ألف قناع مجانا في هذه القرية
» مصطفى عبده يصدم الأهلي بسبب رمضان صبحي
» نجم الزمالك: رفضت انضمام التوأم لكني تفاجأت بهذا الأمر حين وصلا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية