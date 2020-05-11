الأرصاد: "بعد ساعة محدش يخرج"

11 مايو 2020 - 11:36 ص





كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، قائلة: "الحرارة اليوم تصل إلى 32 خلال الفترة بين الظهر والعصر،في الفترة دي يفضل تجنب أشعة الشمس المباشرة، خصوصا أننا صايمين، ومش عايزين حد يصاب بضربة شمس".



وحذرت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، من موجة حارة تشهدها البلاد بداية من اليوم،حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات.



وأضافت شاكر، بأنّ الموجه تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، معقبة:"هتوصل درجة الحرارة العظمى يوم السبت اللي جاي لـ38 درجة مؤية".



وأشارت إلي أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق المتفرقه من البلاد، وفرص لتساقط الأمطار بداية من الخميس المقبل، على مناطق جنوب البلاد وشمال الصعيد، معقبة : "هتكون رعدية في بعض المناطق".

