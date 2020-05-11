تحذير عاجل من البنك الأهلي: هذه المنشورات لا تخصنا

11 مايو 2020 - 11:31 ص

حذر البنك الأهلي المصري، من رسائل ومنشورات متداولة على صفحات السوشيال ميديا وتزعم صلتها بالبنك.





وأوضح البنك أن هذه المنشورات صادرة عن جهات غير معلومة المصدر، تخطر من خلالها متلقيها بضرورة إرسال بياناتهم الشخصية والمالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك.





أكد البنك الأهلي المصري أن تلك الرسائل لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى البنك بأية صلة وان الهدف الأساسي منها هو الاحتيال على عملاء البنك.



