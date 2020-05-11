تحذير عاجل من البنك الأهلي: هذه المنشورات لا تخصنا

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وكالات- الدويني فولي

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منشورات

أوراق

تحذير

البنك الأهلي

حذر البنك الأهلي المصري، من رسائل ومنشورات متداولة على صفحات السوشيال ميديا وتزعم صلتها بالبنك. 

وأوضح البنك أن هذه المنشورات صادرة عن جهات غير معلومة المصدر، تخطر من خلالها متلقيها بضرورة إرسال بياناتهم الشخصية والمالية بهدف تحديث تلك البيانات لدى البنك.

أكد البنك الأهلي المصري أن تلك الرسائل لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى البنك بأية صلة وان الهدف الأساسي منها هو الاحتيال على عملاء البنك.

وأهاب البنك بعملائه ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل نهائيا مع مثل تلك الرسائل أو المنشورات وعدم إعطاء أية بيانات من أي نوع لمرسليها، وكذا عدم الالتفات أو التفاعل مع أي صفحة أو موقع تواصل اجتماعي يحمل اسم البنك الأهلي المصري أو ينشر أخبار أو معلومات تخص البنك بخلاف صفحته وموقعه الإلكتروني الرسميين وذلك حفاظا على سلامة وأمن حسابات العملاء.

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