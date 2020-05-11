السعودية.. الملك سلمان يأمر بصرف 1.8 مليار ريال لهؤلاء

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أفادت وسائل إعلام سعودية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بصرف زهاء ملياري ريال معونة شهر رمضان المبارك.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، فأن المنحة هي لمستفيدي ومستفيدات الضمان الصحي في المملكة، وتبلغ قيمتها 1.850 مليار ريال.

وستقسم مبالغ الصرف بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

وأضافت الوكالة السعودية، أن "هذه المكرمة الكريمة تأتي حرصا من ملك البلاد على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين".

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