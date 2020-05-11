  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

اجتماع مهم لأندية الدورى الإنجليزي

إلهامي عجينة عضو مجلس النواب

"لن أعتذر".. تفاصيل جديدة بواقعة اقتحام "عجينة" لمستشفى شربين

البنك الأهلي: تعويم الجنيه التجربة الأولى في تاريخ السوق

تحذير عاجل من البنك الأهلي: هذه المنشورات لا تخصنا

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

السعودية.. الملك سلمان يأمر بصرف 1.8 مليار ريال لهؤلاء

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مع علاقة سيدنا جبريل.. رسالة عاجلة من الجندي للمسئولين

علي جمعة

جمعة: لهذا السبب لم يقتل فرعون موسى مع السحرة

سفينة حربية أمريكية تقل 550 من قوات المارينزتصل مياه الخليج

مقتل 19 بحارا في مياه الخليج بنيران صديقة

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف حقيقة فرض حظر شامل لمواجهة كورونا

غانا

عامل يصيب 533 شخصا بالعدوى في هذه الدولة الأفريقية

الإعلامي عمرو أديب

"ورحمة أمي ما هسيبك"..أديب يتوعد مذيعة علي الهواء

"رعشة شفايفك".. تضع فنانة شهيرة في مأزق

الصفحة الأخيرة

مي عمر
مي عمر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة: رفضت هذا الدور في أم هارون

#

بطلة مسلسل "ونوس" تعلن اعتزال الفن نهائيا

#

فنانة شهيرة متهمة باغتصاب خادمتها في فيلا الشيخ زايد

#

"حرام تعدي من غير جواز" تضع فنانة شهيرة في ورطة

تويتر

مي عمر

الفتوة

شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" تغريدة ردت فيها على أحد متابعيها.


وكتب متابعها قائلا: "مشهد ليل وحسيبة في حلقة النهاردة، #مى_عمر أداء روعة رعشة شفايفك في هذا المشهد بتفكرني بالفنان العظيم عادل أدهم ،#مى_عمر تحياتي ليك علي هذا الأداء العظيم".


فيما ردت مى عمر على التغريدة شاكرة له على رأيه.


ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" كوكبة من النجوم بجانب النجم ياسر جلال وهم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.


يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ونال نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وشارك في بطولته إنجي المقدم، كريم عفيفى، هبة مجدي، ريم سامي، إدوارد، واخرون، تأليف ايمن سلامة، إخراج محمد سامي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة رئيس "فيفا" مهدد بالسجن
» البرلمان يحدد موازنة التعليم والصحة طبقا للمالية
» "رعشة شفايفك".. تضع فنانة شهيرة في مأزق
» الكويت ترفع سعر الخام المصدر لآسيا
» فنان شهير :"أنا مش إخوان وتعلمت في مدرسة رهبان"
» ضربة موجعة لـ"جوميز" بالإسماعيلى
» خلال شهرين.. "المالية": 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات الخدمية
» 20 ألف قناع مجانا في هذه القرية
» مصطفى عبده يصدم الأهلي بسبب رمضان صبحي
» نجم الزمالك: رفضت انضمام التوأم لكني تفاجأت بهذا الأمر حين وصلا
» أمير الكويت يفاجيء أمير قطر برسالة غير متوقعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية