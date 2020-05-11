» "رعشة شفايفك".. تضع فنانة شهيرة في مأزق

11 مايو 2020 - 11:16 ص

شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" تغريدة ردت فيها على أحد متابعيها.





وكتب متابعها قائلا: "مشهد ليل وحسيبة في حلقة النهاردة، #مى_عمر أداء روعة رعشة شفايفك في هذا المشهد بتفكرني بالفنان العظيم عادل أدهم ،#مى_عمر تحياتي ليك علي هذا الأداء العظيم".





فيما ردت مى عمر على التغريدة شاكرة له على رأيه.





ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" كوكبة من النجوم بجانب النجم ياسر جلال وهم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.





يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ونال نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وشارك في بطولته إنجي المقدم، كريم عفيفى، هبة مجدي، ريم سامي، إدوارد، واخرون، تأليف ايمن سلامة، إخراج محمد سامي.