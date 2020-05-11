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البرلمان يحدد موازنة التعليم والصحة طبقا للمالية

الحياة السياسية

وزير المالية
وزير المالية
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متابعات- أمينة عبد العال

البرلمان

الصحة

التعليم

المالية

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية إن البرلمان  توصل إلى معدل النسبة المقررة لموازنة التعليم والصحة في الدستور طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أنه بالرغم من رغبتهم في زيادة هذه النسبة إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك.

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن هناك أسبابا تؤدى إلى عدم زيادة نسبة موازنة التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة وهى عدم وجود موارد وزيادة العجز فى الموازنة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، حيث كان مخططا أن يصل معدل النمو فى الموازنة العامة للدولة إلى  6.4 %.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة  موازنة كل الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وشركة المياه والصرف الصحي وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الهيئات الاقتصادية.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من المقرر أن تجتمع مع رؤساء الهيئات الاقتصادية أو ممثليها للاستماع إلى مطالبهم فى الموازنة الخاصة بهم ، بالإضافة إلى عرض مطالبنا منهم.

  


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