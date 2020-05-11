» فنان شهير :"أنا مش إخوان وتعلمت في مدرسة رهبان"

11 مايو 2020 - 10:45 ص

نشر الفنان أحمد الرافعي عبر صفحته بموقع فيس بوك تدوينة، ليرد فيها عن الأخبار التي تداولت. بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية .





وقال: أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصري المسلم الذي تربى ونال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان والذي نشأ كما ينشأ كل مصري على حب كل ما هو مصري.. وأنني لم أكن في يوم من الأيام ولن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين و أشباههم.





وأضاف الرافعي: أنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف أبجل إمامه ومشائخه وكذلك ككل مصري أقدس جيشي الوطني أفرادا وقادة ولم ألق شرفا في حياتي المهنية كشرف اشتراكي في عمل يخلد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد (أحمد منسي) و هو شرف لو تعلمون عظيم.





أحمد الرافعي من مواليد 7 سبتمبر 1983 وعمل كممثل ومخرج مسرحي.



من أبرز أعمال أحمد الرافعى الاختيار ورماد والجماعة 2 ولا تطفئ الشمس وقضاة عظماء.



كما شارك فى فيلم أسرار عائلية ومسلسل استيفا وبرنامج خطوات الشيطان واوضة الفيران.



وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي وبطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.



مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

