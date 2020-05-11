  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

اجتماع مهم لأندية الدورى الإنجليزي

إلهامي عجينة عضو مجلس النواب

"لن أعتذر".. تفاصيل جديدة بواقعة اقتحام "عجينة" لمستشفى شربين

البنك الأهلي: تعويم الجنيه التجربة الأولى في تاريخ السوق

تحذير عاجل من البنك الأهلي: هذه المنشورات لا تخصنا

هذه الأمور لا تعرفها عن الملك سلمان

السعودية.. الملك سلمان يأمر بصرف 1.8 مليار ريال لهؤلاء

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مع علاقة سيدنا جبريل.. رسالة عاجلة من الجندي للمسئولين

علي جمعة

جمعة: لهذا السبب لم يقتل فرعون موسى مع السحرة

سفينة حربية أمريكية تقل 550 من قوات المارينزتصل مياه الخليج

مقتل 19 بحارا في مياه الخليج بنيران صديقة

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

مستشار الرئيس يكشف حقيقة فرض حظر شامل لمواجهة كورونا

غانا

عامل يصيب 533 شخصا بالعدوى في هذه الدولة الأفريقية

الإعلامي عمرو أديب

"ورحمة أمي ما هسيبك"..أديب يتوعد مذيعة علي الهواء

فنان شهير :"أنا مش إخوان وتعلمت في مدرسة رهبان"

الصفحة الأخيرة

الاختيار
الاختيار
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: رفضت المشاركة في مسلسل عادل إمام لهذا السبب

#

فنان شهير يتغزل في زوجته على الهواء: توفر كل ما يلزم لإسعادي

#

فنان شهير: أنا وشقيقتي مصابان بـ كورونا

#

نجل فنان مصري شهير يتشرد في الشوارع .. ويطلب من ملك المغرب إنقاذه

إخوان

الإختيار

أحمد الرفاعي

نشر الفنان أحمد الرافعي عبر صفحته بموقع فيس بوك تدوينة، ليرد فيها عن الأخبار التي تداولت. بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية .


وقال: أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصري المسلم الذي تربى ونال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان والذي نشأ كما ينشأ كل مصري على حب كل ما هو مصري.. وأنني لم أكن في يوم من الأيام ولن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين و أشباههم.


وأضاف الرافعي: أنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف أبجل إمامه ومشائخه وكذلك ككل مصري أقدس جيشي الوطني أفرادا وقادة ولم ألق شرفا في حياتي المهنية كشرف اشتراكي في عمل يخلد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد (أحمد منسي) و هو شرف لو تعلمون عظيم.


أحمد الرافعي من مواليد 7 سبتمبر 1983 وعمل كممثل ومخرج مسرحي. 

من أبرز أعمال أحمد الرافعى الاختيار ورماد والجماعة 2 ولا تطفئ الشمس وقضاة عظماء. 

كما شارك فى فيلم أسرار عائلية ومسلسل استيفا وبرنامج خطوات الشيطان واوضة الفيران.  

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي وبطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة رئيس "فيفا" مهدد بالسجن
» البرلمان يحدد موازنة التعليم والصحة طبقا للمالية
» "رعشة شفايفك".. تضع فنانة شهيرة في مأزق
» الكويت ترفع سعر الخام المصدر لآسيا
» فنان شهير :"أنا مش إخوان وتعلمت في مدرسة رهبان"
» ضربة موجعة لـ"جوميز" بالإسماعيلى
» خلال شهرين.. "المالية": 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات الخدمية
» 20 ألف قناع مجانا في هذه القرية
» مصطفى عبده يصدم الأهلي بسبب رمضان صبحي
» نجم الزمالك: رفضت انضمام التوأم لكني تفاجأت بهذا الأمر حين وصلا
» أمير الكويت يفاجيء أمير قطر برسالة غير متوقعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية