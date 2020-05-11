مع علاقة سيدنا جبريل.. رسالة عاجلة من الجندي للمسئولين

11 مايو 2020 - 10:45 ص

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، من الانسياق وراء الشائعات في ظل الظروف الراهنة تزامنا مع جائحة كورونا.



وقال الجندي خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن الشائعات موجودة منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن الكريم.



وتابع: "أنا بقول لأى مسئول فى البلد، النبى محمد صلى الله عليه وسلم، طالته الأخبار الكاذبة، ولو صاحب المرء جبريل، لم يسلم العرض من قال وقيل".

