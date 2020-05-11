مقتل 19 بحارا في مياه الخليج بنيران صديقة

11 مايو 2020 - 10:36 ص

أعلنت البحرية الإيرانية، الاثنين، أن نيرانا صديقة أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عُمان، مساء الأحد.





ونقل التلفزيون الرسمي عن البيان قوله إن الحادث وقع أثناء تدريب للبحرية في الخليج.









وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن واحدا على الأقل من أفراد القوات البحرية الإيرانية لقي حتفه، وأصيب عدة أفراد آخرين في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في خليج عمان.









ويعد خليج عمان ممرا مائيا حساسا بشكل خاص لأنه يتصل بمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس نفط العام، والذي يتصل بدوره بالخليج.









ونقل التلفزيون عن البحرية الإيرانية قولها إن «الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على خليج عمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية، الأحد. شخص واحد على الأقل لقي حتفه كما أصيب عدة أشخاص آخرين».









وتجري القوات المسلحة الإيرانية عادة تدريبات في تلك المنطقة.









كانت وكالة فارس للأنباء قالت إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك وهي سفينة حربية مصنعة محليا وانضمت لأسطول البحرية في 2018.







