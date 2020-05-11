» ضربة موجعة لـ"جوميز" بالإسماعيلى

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تعرض محمد الشامي، صانع ألعاب الإسماعيلي، للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، أثناء خوضه عددا من التدريبات المنفردة بالمنزل خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الشامي حريص علي خوض تدريباته وتنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للدراويش بقيادة، الفرنسي ديديه جوميز، وذلك خلال فترة نهار رمضان قبل الإفطار للحفاظ علي لياقته البدنية، استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وكان المدير الفني ديديه جوميز هدد لاعبي الإسماعيلي بالعقوبات المالية المغلظة محذرهم من زيادة الوزن خاصة في شهر رمضان.


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