جمعة: لهذا السبب لم يقتل فرعون موسى مع السحرة

11 مايو 2020 - 10:28 ص

روي الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل مناظرة نبي الله موسى وأخيه هارون لسحرة فرعون في يوم الزينة بالثعبان واليد البيضاء، معقبا: "فرعون خاف من هيئة الثعبان وشراسته، الثعبان فتح فمه للسقف أمام المناظرة وعندما خرج فتح فمه على قصر فرعون.



وأضاف خلال برنامجه "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن فرعون وصلت به درجة الرعب إلى البكاء وناشد موسى بإنقاذه.



وتابع:"السر في بقاء موسى على قيد الحياة وتجنب قتله بعد المناظرة، أن فرعون اعتقد أنه سوف يحتاج إليه في المستقبل، موضحا أن ثعبان سيدنا موسى كان مبينًا مخيفًا، إذ كان فمه يتسع لدخول فرعون بأكمله.

