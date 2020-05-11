مستشار الرئيس يكشف حقيقة فرض حظر شامل لمواجهة كورونا

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الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
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متابعات -الدويني فولي

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حظر شامل

عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة التصريحات المنسوبة له بشأن فرض الحكومة لحظر شامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، والتي تم تأويلها على حد وصفه.
وأكد "عوض الدين" أن تصريحاته في إحدى المداخلات التليفزيونية، كانت عن حديث رئيس الحكومة الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس، إلا أن البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة، مؤكدا أنه لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حظر شامل.
كان مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أجرى مداخلة هاتفية* في أحد البرامج التليفزيونية، أكد خلالها أن فيروس كورونا معدٍ للغاية وعنيف وشرس على مستوى نقل العدوى.
ولفت، إلى أن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على هذا الأمر في كل اجتماعاته: "الوزارة واللجنة تدرس هذا الأمر كل مرة وكل يوم، لتقدير مدى الاحتياج إلى إجراءات أكثر حدة للحد من الحركة، وهذا في خاطر المولين، ويدرسونه، وهناك توازنات شديدة، للتأكد للحاجة إلى أي إجراء آخر حفاظا على صحة واقتصاد الإنسان"

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