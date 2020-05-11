مستشار الرئيس يكشف حقيقة فرض حظر شامل لمواجهة كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة التصريحات المنسوبة له بشأن فرض الحكومة لحظر شامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، والتي تم تأويلها على حد وصفه.



وأكد "عوض الدين" أن تصريحاته في إحدى المداخلات التليفزيونية، كانت عن حديث رئيس الحكومة الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس، إلا أن البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة، مؤكدا أنه لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حظر شامل.

وأكد "عوض الدين" أن تصريحاته في إحدى المداخلات التليفزيونية، كانت عن حديث رئيس الحكومة الأخير حول إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس، إلا أن البعض فهم كلامه بطريقة خاطئة، مؤكدا أنه لا نية أو اتجاه لدى الدولة لفرض حظر شامل.

كان مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أجرى مداخلة هاتفية* في أحد البرامج التليفزيونية، أكد خلالها أن فيروس كورونا معدٍ للغاية وعنيف وشرس على مستوى نقل العدوى.

كان مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أجرى مداخلة هاتفية* في أحد البرامج التليفزيونية، أكد خلالها أن فيروس كورونا معدٍ للغاية وعنيف وشرس على مستوى نقل العدوى.