حقيقة مفاوضات الزمالك مع "أزارو"

11 مايو 2020 - 09:59 ص

كشف طارق يحيى حقيقة اقتراب مسئولي القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد أزارو، لاعب فريق الاتفاق السعودي والمعار من النادي الأهلي.

وقال "طارق" في تصريحاته عبر برنامج "زملكاوي"، إن الزمالك لم يتفاوض مع اللاعب لضمه خلال الصيف المقبل.

وأردف نجم نادي الزمالك السابق: "لا يوجد أي مفاوضات بين نادي الزمالك ووليد أزارو، ولم يتحدث أحد مع المغربي سواء من قريب أو من بعيد".

وأضاف: "لماذا نفاوض وليد أزارو والزمالك لديه ثلاث مهاجمين على أعلى مستوى، وهم مصطفى محمد وعمر السعيد وكاسونجو".