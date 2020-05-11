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20 ألف قناع مجانا في هذه القرية

عرب وعالم

الهندي سريمان نارايانان
الهندي سريمان نارايانان
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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

روبية

شتلات فاكهة

أعلن الهندي، سريمان نارايانان، عن تقديمه مساعدات لأهل قريته "ماباتا دام" بمنطقة "إرناكولام "حتى يتمكنوا من مجابهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد من خلال تقديم 20 ألف قناع يمكن إعادة استخدامهم مرة أخرى مجانا.

وأكد الهندي الذي يبلغ من العمر 70 عاما، في تصريحات صحفية نشرتها "الشروق" أنه لا يمكنه الجلوس في الداخل دون القيام بأي مساعدة للبشرية، خاصة مع الظروف الصعبة للكثير من المواطنين الذين لا يستطيعون فيها توفير كمامات لأنفسهم ، لافتا إلي أنه قام بتوزيع 5 آلاف كمامة في البداية.

وأشار إلي أنه صنع الأقنعة بمساعدة سيدات أعمال على نطاق صغير في منطقته وهي فرصة لهن لاكتساب بعض الأموال خلال تلك الأزمة لافتا إلي أنه استخدم أمواله التي جمعها بصعوبة لتنفيذ المشروع، وهي ليست المرة الأولي حيث قام بإنفاق مبلغ 7 آلاف روبية لتوزيع 10 آلاف وعاء فخاري علي الناس لتوفير المياه للطيور خلال الصيف.

كما وزع 50 ألف شتلة فاكهة علي سكان القرية لزراعتها مجانا مكلفا نفسه 15 ألف روبية.

جدير بالذكر أن " نازايانان" يدير فندق ووكالة يانصيب ولديه 3 فتيات متزوجات.


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