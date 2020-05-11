"محدش هيترفد من شغله".. إجراءات تقشفية لمواجهة كورونا

11 مايو 2020 - 08:59 ص





أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قد تقوم بإجراءات تقشفية لمواجهة جائحة كورونا، ولكن هذه الإجراءات لن تشمل تخفيف الرواتب، ولكنها تشمل تقليص مصروفات الدولة، معقبًا: "مفيش واحد هيترفد من شغله رغم هذه الأزمة".



وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصادر الدولة من العملية الأجنبية تأثرت بشكل كبير، بسبب أزمة فيروس كورونا، والعالم أجمع يعاني من خلل بسبب هذا الفيروس.



وتابع: "هناك 22 مليون مواطن أمريكي خلال الفترة الأخيرة فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، معقبًا: "العالم كله تأثر بسبب هذه الأزمة حتى أمريكا".



وأوضح أن أزمة كورونا مستمرة، وتوفر العلاج لن يحدث إلا بعد عام أو 18 شهرًا، ولذلك على الدولة أن توازن بين الحرب مع كورونا، والتنمية، ولذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء تصريحات بتخفيف الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر المبارك.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

