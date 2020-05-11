صادم.. محام يدهس ضابط شرطة بسيارته أثناء الحظر

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صدى البلد

ضابط

موسي



وثقة كاميرا صيدلية مقابلة لأحد الكمائن بمدينة المنصورة ،تفاصيل واقعة دهس محامي لضابط شرطة أثناء تواجده في الكمين خلال أوقات الحظر.

وعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،الفيديو ، معلقا :" المحامي رجل قانون ويجب أن يحترم القانون ،محدش على رأسه ريشة ومفيش حد فوق القانون".

وأضاف ، أن المخطئ يجب أن يحاسب، مستنكرا الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عدد المحامين المعترضين فيها على ظلم زميلهم، مطالبا رجائي عطية نقيب المحامين باتخاذ إجراء ضد المخالفين.

وأكد الإعلامي ، أنه يوجد نائب عام مستقل يطبق القانون على الجميع، موضحا أن المحامي ارتكب 3 جرائم لأنه تعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله كما أنه ليس من المعفيين من قرار حظر التجوال وكان يسير أوقات الحظر.

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