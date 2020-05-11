» نجم الزمالك: رفضت انضمام التوأم لكني تفاجأت بهذا الأمر حين وصلا

11 مايو 2020 - 08:46 ص

كشف محمد صبري - نجم الزمالك الأسبق - أنه كان يرفض انضمام التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى الأبيض.



وقال في تصريحات تلفزيونية: كنت أرفض انضمامهما لأنني أعرف أنهما متعصبان لتشجيع النادي الأهلي .



وأضاف: عندما انضما تفاجأت أنهما يقاتلان معنا بعزيمة وقوة لتحقيق الفوز للفريق .



وتابع: في إحدى المباريات كنا نلعب ضد الترسانة ، وسجل خالد الغندور هدفا من الزاوية الضيقة ، وبعد المباراة ذهب له حسام حسن وهنأه على الهدف ثم قال له (في المرة القادمة قم بإرسال الكرة عرضية أضمن) .. داعبت حسام حسن وقلت (جايز ربنا شايلك الهدف في مباراة الترجي) .. فقال لي: أسجل هنا وهناك.



وأضاف: كنا مرة أخرى في دولة زامبيا وجمعت الأطفال الأفارقة وعلمتهم الهتاف ضد الأهلي وحين سمع حسام هذا الهتاف سأل عمن فعل هذا؟ .. ثم قال: "خلينا في حالنا" .. كنت أحب مداعبته بهذه الطريقة لأنني أعلم أنه أهلاوي.



