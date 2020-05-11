خبر سار لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية

11 مايو 2020 - 08:32 ص

أعلنت وزارة الصحة السعودية عددًا من الأخبار السارة للمواطنين والمقيمين والوافدين في المملكة.



وقالت الوزارة في بيان لها إن فيروس كرونا انتهى من 5 مدن بالمملكة مع تعافي كافة المصابين بهذه المدن.



وأكدت وزارة الصحة السعودية أن 5 مدن أصبحت خالية من الفيروس بعد تعافي آخر حالة فيهم وهم العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، وتعافي 4 مصابين في أحد رفيدة، ومريضين اثنين في سيهات.



وأعلنت المملكة في بيان لها تعافي 1313 من المصابين ليصبح إجمالي المتعافين في المملكة 11457 شخصا.

