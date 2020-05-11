"ورحمة أمي ما هسيبك"..أديب يتوعد مذيعة علي الهواء

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الجزيرة

الصحة

ام بى سى مصر

اديب




فتح الإعلامي عمرو أديب، النار على إحدى مذيعات قناة الجزيرة بعد ادعائها أنه يتقاضى رشوة من وزارة الصحة،قائلا :" ورحمة أمي ما هسيبك".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا : "الموزة اللي واقفة دي بتقول عليا إني باخد رشوة، ورحمة أمي هرفع عليكي قضية، ومش هسيبك".

وتابع: "هو أنا مش هلاقي غير وزارة الصحة أخد منها رشوة، وهاخد منها رشوة ليه، هي دي وزارة الصحة القطرية"، معقبا:"مش هسيبك وخلي الراجل اللي مشغلك يسندك".

 و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

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