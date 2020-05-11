"لن أعتذر".. تفاصيل جديدة بواقعة اقتحام "عجينة" لمستشفى شربين

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أوضح النائب إلهامي عجينة، ما حدث معه داخل مستشفى شربين بالدقهلية، قائلا:"ما يتم تداوله على السوشيال ميديا والهجوم عليه يأتي بسبب عدم معرفة الحقيقة، نافيا اقتحامه المستشفى.

وأضاف عجينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى أن ما حدث جاء بعد تلقيه مكالمة من مواطن يبكي قائلا: "إلحقني أبويا بيموت في مستشفى شربين ومش لاقي دكاترة".

وتابع: "سألت المواطن عن الطبيب المتواجد وطلبت منه التحدث معه ولكن دون جدوى وذهبت للمستشفى وسألت الأمن عن المدير، ورد بأنه غير متواجد، وسألت على من ينوب عنه، وذهبت للطبيب المتواجد وقال إنه تخصص عظام".

 وأشار عجينة، إلى أنه يكن كل احترام للأطباء والكوادر الطبية ولكنه لن يعتذر عن الواقعة لأنه لم يخطئ قائلا "لم أسع للشو الإعلامي وجزمة الأطباء فوق راسي.. فكل نواب مصر يقومون بزيارة المستشفيات ولن أعتذر عما حدث".

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