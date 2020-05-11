أحمد موسى لـ"الإخوان": هتروحوا في 60 داهية

11 مايو 2020 - 07:57 ص

طالب الإعلامي أحمد موسى، العائدين من الخارج بعدم تصوير فيديوهات وإرسالها لأي قنوات معادية للدولة مؤكدا هذه الفيديوهات لا تؤثر على مصر.



وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على العائدين من الخارج المحافظة على بلدهم واحترام القانون، معقبا: "مصر باقية والإخوان رايحين في 60 داهية".



وتابع: "الإخوان العائدون يجب أن يكونوا محترمين لأن مصر أحسنت معاملتهم وهم لا يستحقون، معقبا: "هتكون سبع الليل يعني لما تصور وتبعت للقنوات الإرهابية؟ ".

