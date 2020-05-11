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"فاض بنا الكيل".. إعلامي شهير يوجه رسالة لرئيس مجلس النواب

الحياة السياسية

علي عبد العال
علي عبد العال
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إيمان هاني

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النواب

علي عبد العال

خالد الجندي

إكسترا نيوز

الدقهلية



وجه خالد أبو بكر، رسالة شديدة اللهجة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مستنكرا فيها طريقة وتعامل النائب إلهامي عجينة، مع أطباء وممرضى مستشفى شربين بالدقهلية.


قال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، في رسالته لـ" عبد العال": "عاوزين نسمع آراءك في بعض التصرفات، لقد فاض بنا الكيل في بعض الأمور، وحضرتك تعلمها تمامًا، عاوزين محاضرة من حضرتك عن مفهوم الحصانة البرلمانية والخصوصية في عمل الموظف العام ومدى علاقة ذلك، ومدى صيانة القانون بالتوازي مع حق النائب في الرقابة واحترام خصوصية العمل".

وأضاف: "الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري، وكثير من المحامين والقضاة تعلموا في مدرجه، هل مفهوم الحصانة البرلمانية في عهدك تم توظيفه صح؟،علمنا يا دكتور علي، إحنا نسينا دروسك زمان، ارجع وقولنا تاني مفهوم الحصانة البرلمانية، لكن الأمر بهذا الشكل خطأ والناس بتنسى مرة واثنين، ونتحمل مرة واتنين وتلاتة، لكن عدم العدل والمساواة بين الناس أو تقبل الإهانة بهذا الشكل أو بآخر أمر لا يرضى أساتذة القانون الكبار ".

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