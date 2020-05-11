بعد اتهامه بالتطرف .. ممثل بمسلسل الاختيار ينفي انتماءه إلى الإخوان

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الاختيار
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مسلسل الاختيار

الإختيار

تبرأ الفنان أحمد الرافعي - الذي شارك في مسلسل الاختيار - من بعض الاتهامات التي لاحقته بالتطرف بسبب تدوينة منسوبة له تهاجم المفكر فرج فودة.

وقال الرافعي في بيان له: أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصري المسلم الذي تربى و نال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان و الذي نشأ كما ينشأ كل مصري على حب كل ما هو مصري .. و أنني لم أكن في يوم من الأيام و لن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين و أشباههم.

وأضاف الرافعي: أنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف أبجل إمامه و مشائخه و كذلك ككل مصري أقدس جيشي الوطني أفرادا و قادة و لم ألق شرفا في حياتي المهنية كشرف اشتراكي في عمل يخلد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد (أحمد منسي) و هو شرف لو تعلمون عظيم.

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