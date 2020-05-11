عمرو أديب يفاجيء غادة عبد الرازق بسؤال محرج عن زواجها على الهواء

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عمرو أديب يضحك
عمرو أديب يضحك
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أحمد عادل شعبان

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غادة عبد الرازق

عمرو أديب

فاجأ الإعلامي عمرو أديب الفنانة غادة عبد الرازق بسؤال محرج على الهواء بشأن زواجها من المصور هيثم زنيتا.

وقال "أديب" لغادة عبد الرازق التي كانت في مداخلة مع برنامجه "الحكاية" : الجواز بتاعكم حصل في رمضان؟".

وردت غادة قائلة: كتب كتاب فقط.

وعاد أديب للسؤال مرة أخرى عن الأمر قائلا: أخبار الجواز ايه؟ .. لترد "غادة" : حلو جدًا.

وسأل: يعني الموضوع تم أمتى؟ .. لترد: كان فيه بينا قصة حب من 8 شهور ثم عادت وتجددت قبل فترة.

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