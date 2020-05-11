"موسي" يكشف تفاصيل دهس محامي بسيارته لضابط في كمين

11 مايو 2020 - 01:20 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل واقعة المنصورة والتي قام خلالها محامي بدهس ضابط شرطة أثناء تواجده في الكمين خلال أوقات الحظر، وهو ما وثقته كاميرات صيدلية مقابلة للكمين.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحامي رجل قانون ويجب أن يحترم القانون مردفا "محدش على رأسه ريشة ومفيش حد فوق القانون.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المخطئ يجب أن يحاسب، مستنكرا الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عدد المحامين المعترضين فيها على ظلم زميلهم، مطالبا رجائي عطية نقيب المحامين باتخاذ إجراء ضد المخالفين.



وأردف الإعلامي أحمد موسى أن المحامي كان يريد تصوير الكمين وهو ممنوع لأن الشرطة مستهدفة، متسائلا: "عاوز تصور الكمين ليه؟"

