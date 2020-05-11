» باكستان.. إصابات كورونا تتجاوز الـ30 ألفاً

11 مايو 2020 - 12:20 ص

أعلنت الصحة الباكستانية، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا، إلى 30 ألفاً و334 حالة، بعد تسجيل 869 حالة جديدة.



وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أن الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 659 عقب تسجيل 20 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى إجراء 283 ألفاً و517 فحص كورونا.

وسجلت باكستان أول إصابة بالفيروس، في 26 فبراير/شباط الماضي، وتعافى منذ ذلك الحين 8 آلاف و63 مصاباً من الفيروس.

وبدأت السلطات الباكستانية بتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا في البلاد اعتبارًا من 9 مايو/أيار الجاري.