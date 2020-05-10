"المركزي": ارتفاع معدل التضخم السنوي لهذا الرقم

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تراجع التضخم يؤكد سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 2.5% في أبريل الماضي، مقارنة مع 1.9% في مارس الماضي.
وذكر البنك المركزي، في بيان، الأحد، أن الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1% في أبريل، مقابل معدل بلغ 4ر0% في ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلا بلغ 4ر0% في مارس 2020.

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