النيابة تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة شادي حبشي

10 مايو 2020 - 11:10 م

أعلنت النيابة العامة عن فحوى تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم المخرج الشاب شادي حبشي، الذي أثبت أن سبب وفاته هو «التسمم بالكحول الميثيلي ونواتجه وما أحدثته من حموضة بالدم وتثبيط الجهاز العصبي المركزي وفشل تنفسي حاد، وأن الوفاة مُعاصرة للتاريخ الثابت بالتحقيقات».



وذكر بيان النيابة العامة، الأحد، أن «المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أفاد أنه بفحص العينات الحشوية المأخوذة من الجثمان عُثِرَ على الكحول الميثيلي، وثبت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان عدم وجود أي آثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة به تُشير إلى تماسُك أو تجاذُب أو عُنف جنائي واقع على المتوفى».



وأوضح البيان أن «النيابة العامة استكملت التحقيقات بسؤال اثنين آخرين من المحبوسين رفقة المتوفى؛ حيث شهد أحدهما بإبصاره المتوفى ظهيرة اليوم السابق على وفاته يمزج كمية من الكحول بعبوة للمياه الغازية- أعطاها له كطلبه منه- ليكون لها تأثير مسكراً، وأنه شاركه في شُربها؛ فأصيب بدوره بإعياء مماثل لِمَا أصاب المتوفى نُقِل على إثره لتلقي العلاج، مُؤكداً سلامة الصحة النفسية والبدنية للمتوفى قبل تلك الواقعة».



أضاف البيان: «وشهد الثاني بعلمه من المتوفى والشاهد السابق بمزج عبوة المياه الغازية التي كانت بحوزتهما بالكحول ليكون لها تأثيراً مسكراً، وإبصاره كذلك معهما عبوة كحول فارغة وأخرى ممتلئة».

