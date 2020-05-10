» جونسون: لم يحن الوقت بعد لإنهاء الإغلاق العام في بريطانيا

10 مايو 2020 - 11:00 م

وضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خططه لكيفية استمرار الإغلاق العام في البلاد، بعد أن كشف النقاب عن نظام تنبيه لتصنيف مستوى التهديد بفيروس كورونا المستجد في البلاد.



وكشف «جونسون» عن تفاصيل هذا النظام، بمقياس من 1 إلى 5، كما استبدل شعار «ابقوا في منازلكم، حافظوا على نظام الخدمة الصحية وأنقذوا الأرواح» بشعار «ابقوا في حالة تأهب، سيطروا على الفيروس وأنقذوا الأرواح».



وقال رئيس الوزراء إن الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل من المنزل يجب أن يعودوا إلى مكان العمل، ولكن مع تجنب وسائل النقل العام.



وأضاف أن نظام التنبيه الجديد ذي المستويات الخمسة سيحكم مدى سرعة تخفيف قيود الإغلاق.



وأعرب عن أمله في أن تكون الخطوة التالية في أقرب وقت ممكن بحلول الفاتح من يونيو هي عودة بعض التلاميذ إلى مدارسهم، وإعادة فتح المتاجر، لكنه حذر من أن هذا السيناريو لن يحدث إلا إذا دعمته معطيات علمية موثوقة.

