الجيش الليبي يعلن مقتل قائد الفيلق الثاني الموالي لتركيا

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقتل محمد هنداوي، قائد الفيلق الثاني التابع للقوات الموالية لحكومة الوفاق وتركيا.



وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان، الأحد، إن وحدات من الجيش الوطني نفذت عملية نوعية بمحور عين زارة اسهدفت هنداوي، وحققت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني.

