  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البنك المركزي

"المركزي": ارتفاع معدل التضخم السنوي لهذا الرقم

شادي حبشي

النيابة تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة شادي حبشي

عمر كمال وحسن شاكوش

عمر كمال يفتح النار على حسن شاكوش لهذا السبب

كورونا

هانى الناظر يكشف: هذا هو موعد نهاية فيروس كورونا

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم محبي كرة القدم

الأرصاد

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من هذا الأمر

وزير المالية

إجراءات تقشفية صعبة حال استمرار "كورونا"

أرشيفية

مفاجأة صادمة عن ما طلبه رئيس الصين من «الصحة العالمية»

الجارالله للملك سلمان: أسعدتنا بهذا القرار .

"الملك سلمان" يزف خبرًا سارًا لليمنيين

الدولار

ننشر أسعار الدولار في أول أيام عودة البنوك للعمل

الجيش الليبي يعلن مقتل قائد الفيلق الثاني الموالي لتركيا

عرب وعالم

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول صورة الإرهابي المصري أبو خالد منير

#

الجيش الليبي: إسقاط 12 طائرة تركية خلال 72 ساعة

#

أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا

#

عمرو أديب: الأتراك عايزين يتحاورا مع مصر

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقتل محمد هنداوي، قائد الفيلق الثاني التابع للقوات الموالية لحكومة الوفاق وتركيا.
وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان، الأحد، إن وحدات من الجيش الوطني نفذت عملية نوعية بمحور عين زارة اسهدفت هنداوي، وحققت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني.
وشهدت محاور الاشتباكات في العاصمة الليبية بعض الهدوء النسبي مقارنة بما شهدته السبت، باستثناء صوت المدافع التي ضربت بعض المحاور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جونسون: لم يحن الوقت بعد لإنهاء الإغلاق العام في بريطانيا
» هذا ما قاله عمر كمال عن زواجه من الراقصة جوهرة
» أزهريون للمواطنين: التزموا بيوتكم البلد في خطر
» جروس.. خبر حزين يصدم محبي مدرب الزمالك السابق
» شاب يقيم داخل غرفة فتاة عمرها 12 عامًا لمدة شهر.. والجد يضبطه متلبسًا
» «الأزهر للفتوى» ا يُطلق مشروعه التَّثقيفي «قُدوة».
» انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في نيويورك
» مع زيادة الحالات.. كورويا الجنوبية تحذر من تفشي "كورونا"
» الأزهر يرد على تنبؤات انتهاء كورونا في 12 مايو الجاري
» انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد
» أفضل مدافعي العالم ينعت "صلاح" بوصف لايُصدق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية