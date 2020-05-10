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«الأزهر للفتوى» ا يُطلق مشروعه التَّثقيفي «قُدوة».

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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محمود أبو سعد

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اطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية  مشروعه التَّثقيفي «#قُدوة».

يقوم المركز من خلال هذا المشروع بالتَّعريف بأعلام العِلْم والفكر والثقافة، ويقدم للمجتمع حياة كل عَلَمٍ وتجربته في أسلوب سهل قريب؛ ليكون أولئك الأعلام نجوم المجتمع وقدواته الصَّالحة التي يَقتدِي بها الشباب، ويستلهمون منهم النجاح والتقدم في شتى العلوم والفنون.

وستكون أولى حلقات هذه السلسلة تعريفًا بالأديب المفكر مصطفى صادق الرافعي، وسنقدمها لكم الليلة إن شاء الله تعالى بمناسبة ذكرى وفاته؛ حيث تُوفِّي رحمه الله في العاشر من مايو لعام 1937م.

وجدير بالذكر أن مشروع «قُدوة» جزء من نشاط ثقافي مُوسَّع يقوم به المركز؛ إدراكًا منه لضرورة التفاعل مع واقعنا المعاصر بكل السّبل والوسائل، النّظرية والتّطبيقية؛ إثراءً للفكر، ودعمًا للثقافة المُجتمعيَّة، وإحياءً لمعنى القدوة الصالحة في نفوس أبناء المجتمع؛ سيما الشَّباب منهم، وربطًا للنَّشء الصَّاعد بالشخصيات الناجحة والمُلهِمة، بما يتناسب مع حضارة بلادنا وأمّتنا.

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