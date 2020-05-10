الإصلاحات الاقتصادية مكنت الحكومة من التعامل مع أزمة كورونا

10 مايو 2020 - 10:20 م

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار الحكومة المصرية برفع الحجز عن أموال الممولين التي تم حجزها شرط سداد 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، يهدف إلى إعادة الحركة للنشاط الاقتصادي، ودعم ومساندة القطاع الخاص خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا.



وأضاف "المغربي"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، ويقدمه الاعلامي إسماعيل حماد، أن قرار مصلحة الضرائب الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة، سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية، وتيسيرًا على الممولين في ظل الظروف الحالية، كما أنه يؤكد على مستوى التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة.



وأوضح المغربي، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت الحكومة المصرية من التعامل مع أزمة فيروس كورونا بكل قوة، والتغلب على العديد من التحديات الاقتصادية المصاحبة للأزمة، إضافة إلى دعم ومساندة القطاع الخاص.

