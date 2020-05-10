عمر كمال يفتح النار على حسن شاكوش لهذا السبب

10 مايو 2020 - 10:30 م

انتقد المطرب عمر كمال، طريقة حديث زميله مطرب المهرجانات حسن شاكوش عنه في وسائل الاعلام، قائلا: "المشكلة بيني وبين شاكوش مش مادية ولكن مشكلة أدبية، وأنا مش بحب شغل الصفار واحنا كده بنتعامل بميت وش، احنا بشكل عام بنتكلم لكن اللي في القلب في القلب وده شغل نفاق".



وأقر عمر كمال، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي، بأن حسن شاكوش لم يأخذ حقوقه في أغنية بنت الجيران وأنهما اتفقا من البداية على عدم حصوله على حقوق مادية وبالفعل لم يحصل هو كشريك في الأغنية على أجر في حين حصل شاكوش على بعض حقوقه المادية.



ورد عمر كمال، على تصريحات حسان شاكوش التي قال فيها بأنه صاحب نجاح عمر كمال كمطرب، قائلا: "هو بيسعرني على أي أساس وأجري زاد بتعبي ومجهودي، واللي زودنا ربنا وقسم لي رزقي وانا انسان شبعان وانا كنت بتكلم في حقي الادبي، وأنا قعدت فترة مش موجود وكان حسن اللي متصدر للمشهد ولما نزلت بعد شهر ونص لقيت الاعلام مترسخ عنده ان بنت الجيران بتاعت حسن شاكوش وطالبت بحقي الادبي فقط".

