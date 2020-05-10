  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البنك المركزي

"المركزي": ارتفاع معدل التضخم السنوي لهذا الرقم

شادي حبشي

النيابة تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة شادي حبشي

عمر كمال وحسن شاكوش

عمر كمال يفتح النار على حسن شاكوش لهذا السبب

كورونا

هانى الناظر يكشف: هذا هو موعد نهاية فيروس كورونا

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم محبي كرة القدم

الأرصاد

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من هذا الأمر

وزير المالية

إجراءات تقشفية صعبة حال استمرار "كورونا"

أرشيفية

مفاجأة صادمة عن ما طلبه رئيس الصين من «الصحة العالمية»

الجارالله للملك سلمان: أسعدتنا بهذا القرار .

"الملك سلمان" يزف خبرًا سارًا لليمنيين

الدولار

ننشر أسعار الدولار في أول أيام عودة البنوك للعمل

أزهريون للمواطنين: التزموا بيوتكم البلد في خطر

آخر الأخبار

كورونا في مصر
كورونا في مصر
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

التصوير بـ"الملابس الداخلية" عقاب المجرمين في سجون هذا البلد

#

أديب للمواطنين: "اللي عملتوه هيبان في التحليل"

#

فحص 2 مليون مواطن لاكتشاف الإصابات بفيروس"كورونا" في هذه البلد

#

نجم مانشستر سيتي للجماهير: "اجلسوا في بيوتكم"

وجه علماء مجلس العلم ببرنامج" لعلهم يفقهون" المذاع على قناة DMC، اليوم الأحد، رسالة هامة إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا الجديد، مشددين على ضرورة الالتزام بالمنازل في تلك المرحلة الخطيرة خاصةً مع ارتفاع أعداد الإصابات جراء الفيروس.
وقال الشيخ خالد الجندي خلال البرنامج إن احترام التدابير الصحية سيجعل الله يزيح عن المصريين الغمة ولو لم يحدث ذلك فعلينا انتظار القادم المذهل، فلا أحد يحزن حين لا يجد مكانًا في المستشفيات أو لا يوجد سلع أساسية أو عجز كارثي في الإمدادات الطبية لمواجهة الفيروس وما شابه.
وتابع أن الكل في مركب واحدة ولا وقت للتشكيك والتنظير وهو ما أصبح البعض يفعله الآن، مشددًا على أن الأمر ليس "ماتش كورة" بل أزمة كبيرة والجميع فيها ويجب الالتزام بالبيوت خاصةً وأن الدولة تدخل في مرحلة كبيرة وخطيرة.
أما الشيخ رمضان عبدالمعز فقال إن الدولة والقطاع الطبي بأكمله يناشد المواطنين بعدم النزول إلى الشارع والالتزام بالتدابير الصحية والاحترازية ولهذا يجب الأخذ بالأسباب لمكافحة الفيروس وإنهاء تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.
"لعلهم يفقهون" يقدمه الشيخ خالد الجندي مع الشيخ رمضان عبدالمعز والشيخ الشحات العزازي، على قناة DMC طوال شهر رمضان المبارك

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جونسون: لم يحن الوقت بعد لإنهاء الإغلاق العام في بريطانيا
» هذا ما قاله عمر كمال عن زواجه من الراقصة جوهرة
» أزهريون للمواطنين: التزموا بيوتكم البلد في خطر
» جروس.. خبر حزين يصدم محبي مدرب الزمالك السابق
» شاب يقيم داخل غرفة فتاة عمرها 12 عامًا لمدة شهر.. والجد يضبطه متلبسًا
» «الأزهر للفتوى» ا يُطلق مشروعه التَّثقيفي «قُدوة».
» انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في نيويورك
» مع زيادة الحالات.. كورويا الجنوبية تحذر من تفشي "كورونا"
» الأزهر يرد على تنبؤات انتهاء كورونا في 12 مايو الجاري
» انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد
» أفضل مدافعي العالم ينعت "صلاح" بوصف لايُصدق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية