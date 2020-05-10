» أزهريون للمواطنين: التزموا بيوتكم البلد في خطر

10 مايو 2020 - 10:10 م

وجه علماء مجلس العلم ببرنامج" لعلهم يفقهون" المذاع على قناة DMC، اليوم الأحد، رسالة هامة إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا الجديد، مشددين على ضرورة الالتزام بالمنازل في تلك المرحلة الخطيرة خاصةً مع ارتفاع أعداد الإصابات جراء الفيروس.



وقال الشيخ خالد الجندي خلال البرنامج إن احترام التدابير الصحية سيجعل الله يزيح عن المصريين الغمة ولو لم يحدث ذلك فعلينا انتظار القادم المذهل، فلا أحد يحزن حين لا يجد مكانًا في المستشفيات أو لا يوجد سلع أساسية أو عجز كارثي في الإمدادات الطبية لمواجهة الفيروس وما شابه.



وتابع أن الكل في مركب واحدة ولا وقت للتشكيك والتنظير وهو ما أصبح البعض يفعله الآن، مشددًا على أن الأمر ليس "ماتش كورة" بل أزمة كبيرة والجميع فيها ويجب الالتزام بالبيوت خاصةً وأن الدولة تدخل في مرحلة كبيرة وخطيرة.



أما الشيخ رمضان عبدالمعز فقال إن الدولة والقطاع الطبي بأكمله يناشد المواطنين بعدم النزول إلى الشارع والالتزام بالتدابير الصحية والاحترازية ولهذا يجب الأخذ بالأسباب لمكافحة الفيروس وإنهاء تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.

