هانى الناظر يكشف: هذا هو موعد نهاية فيروس كورونا

10 مايو 2020 - 10:00 م

شدد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، على أن هناك أملا كبيرا على مستوى العالم أنه قبل بداية فصل الشتاء سيكون قد تم التوصل واعتماد لقاح جديد وقوي وفعال لفيروس كورونا المستجد.



وأضاف " الناظر"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد أنة ما زال متفائلا باقتراب نهاية هذا الفيروس وعودة الحياة لمسارها الطبيعي، ولكن يجب الالتزام الكامل خلال تلك الفترة بالاجراءات الاحترازية لأنها ذروة انتشار الفيروس في البلاد.



وتابع :" إذا التزمنا في الأسبوعين القادمين بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية من الممكن أن تفتح المساجد أبوابها لأداء صلاة العيد والاحتفال"، بعيد الفطر المبارك ،وشراء احتياجاتنا ومتطلباتنا في تلك الفترة، ولكن مع اختيار الوقت المناسب والالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا".

