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جروس.. خبر حزين يصدم محبي مدرب الزمالك السابق

الرياضة

جروس
جروس
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الطيب حسين

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صدم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، محبيه عقب إعلان اعتزاله رسميًا عالم التدريب اليوم الأحد.

وأعلن مدرب الزمالك السابق اعتزاله مجال التدريب رسميا، ليضع حدا لمسيرته التي استمرت 32 عاما داخل المستطيل الأخضر.

وصرح جروس البالغ 65 عاما عبر إذاعة srf السويسرية: "قررت أن أتوقف عن التدريب، لن أذهب إلى الملعب مرة أخرى".

وعلى الرغم من قرار جروس صاحب الـ65 عاما، لم يغلق الباب أمام إمكانية العودة عن قراره، حيث قال: "لا يمكنك أبدا أن تقول مستحيلا لشيء أبدا".

وأضاف: "إذا كان هناك عرض ما خارجي، فلما لا، لا أريد إخراج أي شيء من حساباتي".

وكان فريق أهلي جدة السعودي آخر محطات جروس التدريبية، الذي تولى تدريبه في 20 أكتوبر الماضي بعد إقالته من تدريب الزمالك، ولكنه رحل عن الأخضر سريعا حيث أقيل في فبراير الماضي لسوء النتائج.

ونجح جروس مع الزمالك بالتتويج بلقب كأس الكونفدرالية في موسم 2018-2019.

ودرب جروس خلال مسيرته، عدة أندية، أبرزها توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبازل ويانج بويز السويسريين، بالإضافة إلى شتوتغارت الألماني، وتوج بـ15 لقبا.

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