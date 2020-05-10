  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم محبي كرة القدم

الأرصاد

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من هذا الأمر

وزير المالية

إجراءات تقشفية صعبة حال استمرار "كورونا"

أرشيفية

مفاجأة صادمة عن ما طلبه رئيس الصين من «الصحة العالمية»

الجارالله للملك سلمان: أسعدتنا بهذا القرار .

"الملك سلمان" يزف خبرًا سارًا لليمنيين

الدولار

ننشر أسعار الدولار في أول أيام عودة البنوك للعمل

كورونا

بسبب "كورونا".. حجر 35 منزلًا في المنيا

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء

علي جمعة يفجر مفاجأة مرعبة عن "ثعبان موسى"

وزيرة الصحة

الصحة تسجل أقل إصابة بـ"كورونا" منذ يومين

عبدالله السعيد

اتحاد الكرة يصدم الأهلي والسبب عبدالله السعيد

شاب يقيم داخل غرفة فتاة عمرها 12 عامًا لمدة شهر.. والجد يضبطه متلبسًا

آخر الأخبار

زكريا أدريان كافاسوس
زكريا أدريان كافاسوس
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

القبض على شاب بسبب تصرف مقزز داخل سوبر ماركت

#

زار مستشفى لعلاج كورونا.. فعاقبته المحكمة بالحبس والغرامة

#

عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

#

شاب خطط لقتل واغتصاب وأكل فتاة يواجه السجن 20 عامًا

ألقت الشرطة في ولاية بورتلاند الأمريكية، القبض على شاب بعد تسلله إلى غرفة نوم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا واختبائه داخل الدولاب لمدة شهر أثناء الاعتداء عليها جنسيًا.

وذكرت صحيفة "أوريجونيان"، أن زكريا أدريان كافاسوس (21 سنة) سافر من واشنطن إلى أوريجون في أوائل فبراير بعد لقاء الفتاة الصغيرة على تطبيق "سناب شات" وعاش سرا داخل غرفة نومها.

ووفقًا لمساعد المدعي العام الأمريكي جنيفر مارتن، قام كافاسوس بإزالة الشرائح المستخدمة لتثبيت فراش الفتاة معًا، مما سمح له بالاختباء تحت سريرها. كما اختبأ في بعض الأحيان داخل دولاب الملابس.

وكان ذلك قبل أن يكتشف جد الفتاة وجوده داخل غرفة نوم الفتاة في 25 فبراير، ومن ثم قام بطرده، غير أنه عاد في وقت. وفي 11 مارس، تم القبض عليه في منزل الفتاة بمقاطعة أوماتيلا.

واعترف كافاسوس لأول مرة بالاتصال بالفتاة في ديسمبر 2019 من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات عقب لقائها.

ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي على قاصر في محكمة المقاطعة الأمريكية في بورتلاند.

وقال القاضي: "عندما بدأت في قراءة طبيعة الادعاءات، فوجئت بما قرأته. لم أكن أعلم أبدًا بأي شخص يُزعم أنه كان يعيش في غرفة نوم طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا لمدة شهر".

على الرغم من أن القاضي شعر "بالانزعاج" من الاتهامات، تم إطلاق سراحه قبل المحاكمة. لكنه سيتنم مراقبته عبر (GPS)، وإلزامه بعدم انتهاك حظر التجول.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه يُحظر عليه أيضًا عند الإفراج عنه الاتصال بالضحية أو العودة إلى مكان إقامتها، وأنشطة هاتفه وحاسوبه ستتم مراقبتها.

وكشفت وثائق المحكمة أن الشرطة عثرت على مقطع فيديو على هاتفه لثدي الضحية وقضيبه على جبهتها. وادعى محاموه أنه يعاني من إعاقة ذهنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاب يقيم داخل غرفة فتاة عمرها 12 عامًا لمدة شهر.. والجد يضبطه متلبسًا
» مع زيادة الحالات.. كورويا الجنوبية تحذر من تفشي "كورونا"
» انخفاض الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في نيويورك
» انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد
» أفضل مدافعي العالم ينعت "صلاح" بوصف لايُصدق
» 5 حالات وفاة و23 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
» فرض حظر تجوال شامل بالعراق
» مرض غامض يصيب 85 طفلًا في نيويورك
» بالصور.. الداخلية تعلن عن مقتل "زعيم العصابة" (التفاصيل كاملة)
» إصابة 5 لاعبين بالدوري الإسباني بكورونا
» «شربت البول 4 أيام».. صحفية توثق رحلة عودتها إلى الحياة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية