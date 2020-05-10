» شاب يقيم داخل غرفة فتاة عمرها 12 عامًا لمدة شهر.. والجد يضبطه متلبسًا

10 مايو 2020 - 09:51 م

ألقت الشرطة في ولاية بورتلاند الأمريكية، القبض على شاب بعد تسلله إلى غرفة نوم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا واختبائه داخل الدولاب لمدة شهر أثناء الاعتداء عليها جنسيًا.





وذكرت صحيفة "أوريجونيان"، أن زكريا أدريان كافاسوس (21 سنة) سافر من واشنطن إلى أوريجون في أوائل فبراير بعد لقاء الفتاة الصغيرة على تطبيق "سناب شات" وعاش سرا داخل غرفة نومها.





ووفقًا لمساعد المدعي العام الأمريكي جنيفر مارتن، قام كافاسوس بإزالة الشرائح المستخدمة لتثبيت فراش الفتاة معًا، مما سمح له بالاختباء تحت سريرها. كما اختبأ في بعض الأحيان داخل دولاب الملابس.





وكان ذلك قبل أن يكتشف جد الفتاة وجوده داخل غرفة نوم الفتاة في 25 فبراير، ومن ثم قام بطرده، غير أنه عاد في وقت. وفي 11 مارس، تم القبض عليه في منزل الفتاة بمقاطعة أوماتيلا.





واعترف كافاسوس لأول مرة بالاتصال بالفتاة في ديسمبر 2019 من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات عقب لقائها.





ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي على قاصر في محكمة المقاطعة الأمريكية في بورتلاند.





وقال القاضي: "عندما بدأت في قراءة طبيعة الادعاءات، فوجئت بما قرأته. لم أكن أعلم أبدًا بأي شخص يُزعم أنه كان يعيش في غرفة نوم طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا لمدة شهر".





على الرغم من أن القاضي شعر "بالانزعاج" من الاتهامات، تم إطلاق سراحه قبل المحاكمة. لكنه سيتنم مراقبته عبر (GPS)، وإلزامه بعدم انتهاك حظر التجول.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه يُحظر عليه أيضًا عند الإفراج عنه الاتصال بالضحية أو العودة إلى مكان إقامتها، وأنشطة هاتفه وحاسوبه ستتم مراقبتها.



