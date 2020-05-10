تركي آل الشيخ يصدم محبي كرة القدم

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تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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الطيب حسين

قال المستشار السعودي تركي آل الشيخ، إن أزمة فيروس كورونا ستؤثر بشدة على عالم كرة القدم حتى بعد زوالها.

وكتب رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على صفحته بموقع "فيس بوك": "أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد الكرونا، الكثير من الأندية في العالم ستعاني، وأسعار اللاعبين ستقل، والرعايات ستقل، ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني أيضا".

وأضاف: "أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم، سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف".

وختم المنشور: "هذا الكلام لايشمل نادي ألميريا إن شاء الله".

وأعلن آل الشيخ سابقا أنه لن يخفض رواتب اللاعبين والموظفين في النادي الإسباني الذي يملكه في ظل الأزمة الراهنة التي تسبب بها تفشي وباء "كوفيد-19"، والظرف المادية الصعبة التي يمر بها أغلب الأندية بسبب إيقاف النشاطات الكروية، حيث لجأت أغلبها لخفض رواتب لاعبيها أهمها في إسبانيا أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.


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