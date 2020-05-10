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مقتقل مسنين أمريكيين داخل مقبرة في ظروف غامضة

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"فرانسيس
"فرانسيس
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فتحي مجدي

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قُتل زوجان مسنان من ولاية ماريلاند الأمريكية داخل مقبرة على يد مسلح عثر علي ميتًا عقب مطاردة مع الشرطة. 

ووفققًا لتقارير، وقع الحادث صباح يوم الجمعة على أرض مقبرة "ديلاوير" التذكارية لقدامى المحاربين في "بير"، حيث قتلتت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا، وزوجها البالغ من العمر 86 عامًا على يد "شيلدون سي فرانسيس" (29 سنة)، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي فيلادلفيا".

وقالت الشرطة ان المرأة توفيت في مكان الحادث بينما توفي زوجها يوم السبت في مستشفى بالمنطقة. ولم يتم الكشف عن هويتي الزوجين.

وقالت الشرطة إن الضباط طاردوا "فرانسيس" في منطقة غابات حيث تبادل معهم إطلاق النار، قبل أن يتم العثور عليه ميتًا جراء إصابته بعيار ناري في حوالي الساعة الرابعة مساء في حي برينين استيتس، الذي يحد مقبرة المحاربين القدامى.

وأشارت الشرطة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الجاني أطلق النار على نفسه، أو أصيب خلال مطادرته في تبادل لإطلاق النار.
وتحقق وحدة جرائم القتل التابعة لشرطة الولاية في القضية.

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