إصابات "كورونا" تغزو الدوري الإسباني

10 مايو 2020 - 09:30 م

غزت إصابات فيروس كورونا المستجد، لاعبي الدوري الإسباني لكرة القدم حيث تم تسجيل إصابة 5 لاعبين.



أعلنت رابطة الدوري اليوم الأحد، أن 5 لاعبين من الدرجتين الأولى والثانية، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكنهم في المرحلة الأخيرة من المرض.



وسيتم وضع اللاعبين الخمسة الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، في الحجر الصحي المنزلي، ليتم فحصهم مجددا "في الأيام القليلة المقبلة".



ولن يسمح للاعبين المصابين بالالتحاق مجددا بتدريبات فرقهم قبل التأكد من شفائهم، عبر الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين في الاختبارات التي سيخضعون لها.



وأشارت الرابطة في بيانها إلى أنه "من بين أندية الدوري الإسباني في درجتيه الأولى والثانية، تم اكتشاف خمس حالات إيجابية لدى اللاعبين، جميعها بدون أعراض وفي المرحلة الأخيرة من المرض".

