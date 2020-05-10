تخفيف قيود مواجهة "كورونا" في بريطانيا

تعتزم الحكومة البريطانية تنفيذ عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن هذا سيتم مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.

وقال جونسون، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، إنه لن يتم في الوقت الحالي إلغاء إجراءات العزل العام في البلاد، لكنه أشار إلى خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا بعد إغلاق معظم الاقتصاد لمدة تقارب سبعة أسابيع.

واعتبر جونسون أن حكومته منعت، من خلال إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها، من حدوث كارثة في البلاد كان من شأنها أن تتطور حسب سيناريو وفاة نحو نصف مليون شخص جراء فيروس كورونا، فيما شدد على أن السماح بحصول ذروة جديدة للوباء في المملكة المتحدة سيكون جنونا، داعيا كل المواطنين إلى التخلي بالحذر.

وتابع: "إنهاء إجراءات العزل العام هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب... بدلا من ذلك، نتخذ الخطوات الدقيقة الأولى لتعديل إجراءاتنا".

وأضاف أنه اعتبارا من غد الاثنين، سيتم تشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بنشاط على الذهاب إلى العمل، كما سيسمح للأشخاص بدءا من يوم الأربعاء بالتريض في الهواء الطلق بدون حد أقصى للمدة ما داموا يلتزمون بإرشادات التباعد الاجتماعي، والتوجه إلى كل الأهداف بواسطة السيارات الشخصية وزيارة المنتزهات.

وقال: "يمكنك الجلوس تحت أشعة الشمس في متنزهك المحلي، ويمكنك القيادة إلى وجهات أخرى، بل ويمكنك ممارسة الرياضة ولكن فقط مع أفراد أسرتك".

وأعلن جونسون أن حكومته تبنى خطة تحذير جديدة من فيروس كورونا من 5 درجات تعكس مدى خطورة الوضع، ويطبها المركز المشترك للأمن البيولوجي.

وأوضح أن الدرجة الأولى تعنني غياب الفيروس بينما تشير الدرجة الخامسة إلى أن المستوى الأكبر لخطورة الأوضاع الوبائية.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تمر حاليا بالدرجة الرابعة، لكن بإمكانها بدء التوجه نحو الثالثة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بـ31855 حالة، والثالثة من حيث الإصابات بـ219183.

المصدر: وكالات



