» إصابة 5 لاعبين بالدوري الإسباني بكورونا

10 مايو 2020 - 08:49 م

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، أن خمسة لاعبين من الدرجتين الأولى والثانية، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، لكنهم في المرحلة الأخيرة من المرض.





وقالت الرابطة في بيان، إنه "من بين أندية الدوري الإسباني في درجتيه الأولى والثانية، تم اكتشاف خمس حالات إيجابية لدى اللاعبين، جميعها بدون أعراض وفي المرحلة الأخيرة من المرض".





وأشارت إلى أن جميع اللاعبين الذين لم يتم تسمية أي منهم لم تظهر عليهم أعراض وهم الآن يخضعون للعزلة، على أن يتم فحصهم خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يعودوا للانتظام في التدريبات مجددًا عندما يثبت سلبية الفيروس لديهم، بحسب بيان "الليجا".





وعاود لاعبو الدرجتين الأولى والثانية هذا الأسبوع تدريباتهم الفردية في مراكز الأندية، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل، على ان يشمل ذلك بالنسبة الى الرياضيين المحترفين "فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة"، وتواجد ستة لاعبين كحد أقصى على أرض الملعب.





ووفق البروتوكول الذي وضعته الليجا، ستسمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي، قبل أن يرفع العدد تدريجيا. وتعد العودة للتدريبات خطوة أولى في الطريق نحو استئناف المنافسات المأمولة في يونيو المقبل.





وتصر الرابطة على أن تحديد اللاعبين المصابين هو جزء من المخطط.





وأضافت "الهدف من هذه الاختبارات، وفقا لبروتوكول "لا ليجا" للعودة إلى التدريب، ولتوصيات مجلس الرياضة الأعلى ووزارة الصحة، كان للكشف عمن لا تظهر عليه الأعراض، أي أولئك المصابين، لكن دون من دون أعراض ظاهرة، والذين يمكنهم نقل العدوى لأشخاص آخرين (...) وبهذه الطريقة، نضمن سلامة الجميع عند استئناف المنافسات".





وكان لاعبو فريق برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب قبل تعليق المنافسات في منتصف مارس الماضي، عادوا الجمعة الى التمارين بعد قرابة شهرين من التوقف في حين ينتظر أن يحذو غريمه ريال مدريد حذوه غدًا الاثنين.





ونص البروتوكول الطبي للتدريب على بنود صارمة تشمل كيفية وصول اللاعبين وهم يرتدون زي التدريب، وفي أوقات محددة لتجنب الاختلاط مع آخرين. وسيكون لزاما عليهم وضع الكمامات وارتداء القفازات الطبية، على أن تؤخذ درجات حرارتهم قبل دخول المقر.





وفي نهاية التدريب، يتم تسليمهم حقيبة زي رياضي جديد لاستعماله في اليوم التالي، على ان يقوموا بالاستحمام في منازلهم وليس في مقر التدريب بعد الحصة.





ولم تعلن الرابطة رسميا بعد عن موعد استئناف البطولة رغم ان مدرب ليجانيس خافيير أجيري كشف الجمعة ان الموعد المقترح هو 20 يونيو المقبل.





ويمكن أن يتوافق ذلك مع برنامج الحكومة الإسبانية لخفض القيود، التي تشمل السماح للأحداث الخارجية بالمضي قدما في مرحلتها الرابعة والأخيرة، شرط ألا يتجاوز عدد المتواجدين 400 شخص.





ومن المرجح إقامة مباريات الدوري خلف أبواب موصدة.





وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس الاثنين "إنها ظروف استثنائية ولكن نأمل أن نلعب مجددا في يونيو وإنهاء موسم 2019-2020 هذا الصيف"، مضيفًا أن إلغاء الدوري "ليس خيارا" معتبرًا أن ذلك سيكبد الأندية خسائر بما يقارب المليار يورو.





وأكد الاتحاد الاسباني الأربعاء أن الدرجتين الثالثة والرابعة في إسبانيا لن تكملا موسمهما، على أن يتم تحديد الترفيع من خلال مباريات ملحق، ولن يكون هناك أي هبوط الى الدرجة الأدنى.



