ياسمين صبري تغازل حمو بيكا بعد مقلب "رامز"

10 مايو 2020 - 08:46 م

فاجأت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، بتعليق على حلقة المطرب حمو بيكا في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "إم بي سي".

وكتبت ياسمين صبري عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة: " #حمو_بيكا عسل عسل".

وتبعتها بتدوينات أخرى ترصد فيها المواقف التي أضحكتها في الحلقة، فكتبت :" Put him up :: س?ن اپ"، في إشارة إلى الجملة الإنجليزية التي يقولها رامز، والتي رددها حمو بيكا بشكل خاطئ ومضحك".

كما أعادت نشر صورة للفنان الراحل طلعت زكريا والفنان هاني رمزي من فيلم "غبي منه فيه"، مكتوب عليها "أراميييييز".

وتصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد إذاعة حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ليتحقق وعد رامز جلال له خلال البرنامج بأنه سيتصدر الترند بحلقته معه.

وحل حمو بيكا ضيفًا في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي"، اليوم الأحد.

وأصيب حمو بيكا بالرعب الشديد خلال مواجهة كابوريا وثعبان رامز، ليعقب رامز: "فيه اسكندراني يخاف من الكابوريا".

وأجبر "رامز"، حمو بيكا على الغناء له بالقول :"رامز اللى علم عليا وجاب راسي مكان رجليا".

وعقب رامز جلال :"متقلقش يا أستاذ هاني شاكر أنا هاخدلك حقك ..تخش النقابة تكسرها كده..تؤمرني يا أستاذ..تؤمرني يا عم حلمي بكر..نقابة الممثلين تدافع عن نقابة المهن الموسيقية" ليرد حمو بيكا:"يعني انت هتجيب لهم حقهم؟..طيب انتظر الجاية بتاعتك".

وانتقم الفنان رامز جلال من حمو بيكا مستخدمًا الثعبان، وأجبر الأخير على الاعتذار للموسيقار حلمي بكر والفنان هاني شاكر.

Put him up :: س?ن اپ ????????#حمو_بيكا — Yasmine Sabri (@yasminesabri) May 10, 2020



