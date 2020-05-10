"الملك سلمان" يزف خبرًا سارًا لليمنيين

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الطيب حسين

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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

زف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في المملكة العربية السعودية، خبرًا سارًا للشعب اليمني اليوم الأحد.

وقال المركز في بيان نشر على موقعه، إنه بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، تنظم السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020، يوم 2 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد افتراضيا برئاسة المملكة.

وأضاف أن دعوة السعودية لعقد المؤتمر تأتي "امتدادا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميا وفي اليمن على وجه الخصوص حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيا، وخصوصا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني".

وقال المركز إن تنظيم المؤتمر يأتي "تأكيدا للدور الريادي للسعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق".
ودعت السعودية الدول المانحة إلى "المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه الكريم".

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