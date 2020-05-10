تصدر الترند.. رامز جلال يفي بوعده لـ" حمو بيكا"

10 مايو 2020 - 08:01 م

تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد إذاعة حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ليتحقق وعد رامز جلال له خلال البرنامج بأنه سيتصدر الترند بحلقته معه.

وحل حمو بيكا ضيفًا في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي"، اليوم الأحد.

وأصيب حمو بيكا بالرعب الشديد خلال مواجهة كابوريا وثعبان رامز، ليعقب رامز: "فيه اسكندراني يخاف من الكابوريا".

وأجبر "رامز"، حمو بيكا على الغناء له بالقول:"رامز اللى علم عليا وجاب راسي مكان رجليا".

وعقب رامز جلال :"متقلقش يا أستاذ هاني شاكر أنا هاخدلك حقك ..تخش النقابة تكسرها كده..تؤمرني يا أستاذ..تؤمرني يا عم حلمي بكر..نقابة الممثلين تدافع عن نقابة المهن الموسيقية" ليرد حمو بيكا:"يعني انت هتجيب لهم حقهم؟..طيب انتظر الجاية بتاعتك".

وانتقم الفنان رامز جلال من حمو بيكا مستخدمًا الثعبان الأمر الذي دفع مؤدي المهرجانات للإعتذار للموسيقار حلمي بكر والفنان هاني شاكر.

