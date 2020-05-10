لاعبو الدوري الإنجليزي يرفضون ارتداء الأقنعة الواقعية

10 مايو 2020 - 07:12 م

حصريًا: اشتكى بعض لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من صعوبة التنفس أثناء ارتداء أقنعة واقية قبل إعادة التشغيل المخطط لها في الرحلة الأولى.





قالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن الخطة الرامبة لإجبار لاعبي الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ارتداء الأقنعة الواقية محكوم عليها بالفشل، بعد أن اشتكى بعضهم من أنهم لا يستطيعون التنفس.





ووفق الصحيفة، فإنه من المقرر أن تمضي جميع الأندية العشرين في الدوري قدمًا في خطط استئناف البطولة عقب خطاب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن الجدول الزمني لإخراج البلاد من حالة الإغلاق الحالية.





لكنها أشارت إلى أن خيار الإصرار على ارتداء اللاعبين أقنعة الوجه لمحاولة تقليل خطر انتشار فيروس (كوفيد -19) على أرض الملعب من المحتمل أن يتم التراجع عنه.





وذكرت الصحيفة أن أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ارتدى قناعًا أثناء التدريب قارنه بـ "الركض على قمة إيفرست"، لأنه أعاق قدرته على التنفس. وسأل آخر مازحًا ما إذا كان يمكن توصيل القناع بخزان الأكسجين.





لكن ذلك لن يعطل استئناف الدوري القدم. إلا أن الصحيفة اعتبرته مثالاً على عدد لا يحصى من المشاكل العملية التي تواجهها أندية الدوري الممتاز في محاولتها إيجاد حل للقضايا اللوجستية التي تسببت في حدوث شقاق بين أندية القمة والأندية القابعة في ذيل الدوري.





وأعرب الرئيس التنفيذي لنادي برايتون، بول باربر عن قلقه بشأن المباريات الـ 92 المتبقية التي تجري في أماكن محايدة في محاولة لضمان السلامة العامة.





ومن المرجح أن يظل هذا حجر عثرة رئيسي، حيث تتطلع بعض الأندية إلى الحكومة لإعطاء نصيحة رسمية بشأن هذه المسألة بعد أن دعم رئيس الشرطة مارك روبرتس المقترح.





في الوقت الذي يخسى فيه اللاعبون على أرواحهم. وأعرب مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو عن خشيته من تعريض صحته للخطر.

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس في أحد أندية الدوري الممتاز: "إن اللاعبين قلقون من أن الحفاظ على صحتهم لم يتم التفكير فيه".