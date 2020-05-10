» فرنسا.. تسجيل أدنى حصيلة وفيات بـ"كورونا" منذ أول أبريل

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سجلت فرنسا اليوم الأحد، أدنى حصيلة للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا منذ بداية الحجر الصحي في 1 أبريل، إذ تم رصد 70 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70 حالة وبلغت 26380، بينهم 16642 توفوا في المستشفيات 9738 في دور المسنين.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت ومستمر في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم الجمعة 243 حالة والسبت 80.

ولفتت الإدارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 22614 إلى 22569 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2812 إلى 2776، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.



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