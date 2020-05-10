» سرقة حما رئيس وزراء ريطانيا السابق

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فتحي مجدي

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تعرض حما رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون لحادث سرقه بالقرب من منزله شمالي لينكولنشاير (شرقي إنجلترا).
وكان والد سامانثا كاميرون، السير ريجينالد شيفيلد يقود سيارته حول قصر "نورمانبي هول"، عندما اقترب لص من سيارته وسرق جهاز "آي فون 8" الخاص به.

وألقت الشرطة في 7 مايو الماضي، القبض على المتهم أنتوني ويلكس (25 عامًا). وظهر أمس أمام محكمة جريمسبي.
 
وأبلغ المدعي العام مارك هاي المحكمة، أن السير ريجينالد كان في سيارته داخل أرضه الخاصة في "فليكسبورو" بالقرب من "نورمانبي" عندما رأى رجلين داخل سيارة "فولكس فاجن جولف"، وانتهى بهما الأمر إلى مواجهة سيارته.

وفي تلك الأثناء، خرج المتهم من السيارة، وتوجه إلى سيارة السير ريجينالد، التي كانت معطلة، وقال له: "سأحصل على هاتفك"، حيث أمسك بساعده الأيسر، ونشب بينهما صراع، قبل أن يستولي على الهاتف منه، ويعود إلى سيارته، كما نقلت صحيفة "ديلي ميرور" عن الادعاء.

وطلب محامي المتهم السماح بالإفراج عنه بكفالة مشروطة. لكن القاضي رفض وأعاده إلى الحجز.

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