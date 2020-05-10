» سرقة حما رئيس وزراء ريطانيا السابق

تعرض حما رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون لحادث سرقه بالقرب من منزله شمالي لينكولنشاير (شرقي إنجلترا).

وأبلغ المدعي العام مارك هاي المحكمة، أن السير ريجينالد كان في سيارته داخل أرضه الخاصة في "فليكسبورو" بالقرب من "نورمانبي" عندما رأى رجلين داخل سيارة "فولكس فاجن جولف"، وانتهى بهما الأمر إلى مواجهة سيارته.

وأبلغ المدعي العام مارك هاي المحكمة، أن السير ريجينالد كان في سيارته داخل أرضه الخاصة في "فليكسبورو" بالقرب من "نورمانبي" عندما رأى رجلين داخل سيارة "فولكس فاجن جولف"، وانتهى بهما الأمر إلى مواجهة سيارته.